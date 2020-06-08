İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan'da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan’da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Çan'da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni normalleşme sürecine uygun olarak her hafta pazartesi günleri dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemali Ergin, ‘'İlçemizde bulunan 20 adet ticari taksi ve 21 adet şehir içi halk otobüslerimizi düzenli olarak dezenfekte etmekteyiz. Şoförlerimiz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.