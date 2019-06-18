Çan'da park ve bahçeler çiçek açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye tarafından çevre düzenlemesi, çim biçme ve çiçek ekme çalışmaları ile larva ilaçlamaları yapılıyor.

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen işçiler tarafından şehir içindeki park ve bahçelerin temizliği ve bakımı yapılırken, temizlenen yerler kazılarak çiçek ekimi yapılıyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de çalışmalara katılarak personelin yanında oldu. Başkan Öz, ”Yaz ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde park ve bahçelerde belediye bünyesinde çalışan personelimiz ile birlikte çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçe genelindeki istirahat yerlerimiz ve yeşil alanlarımızı da çiçek dikerek süslüyoruz. Halkımız yeşil alanlarımızda rahat edebilmeleri için ekiplerimiz çim biçme işlemi ve çiçek ekimlerini sürdürdükleri gibi ilçe genelinde sivrisinek ve kenelere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyorlar” dedi.