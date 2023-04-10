Çan'da polis haftası törenle kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından Şehir meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve emniyet personeli Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret ettiler.