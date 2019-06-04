Çan'da protokol bayramlaştı

Çan Belediyesi Menderes parkında yapılan bayramlaşma törenine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Jandarma Komutanı Jan. Yzb. Cengiz Mete Yavuz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Ak Parti İl Genel Meclis üyeleri Murat Okan ve Ömer Şahin'inin yarsına siyasi parti başkan ve yöneticileri muhtarlar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkan ve yöneticileri kamu çalışanları ve Çan halkı katıldı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal yaptığı konuşmada, "Mübarek Ramazan Bayramını huzur içinde idrak ederek Ramazan bayramına ulaştık. Hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum. Bayramlar küskünlerin barıştığı dayanışmanın birlik beraberliğin pekiştiği kardeşçe birlik beraberlik içinde geçen günler. 25 Yıllık meslek hayatımda bayram ruhunu en iyi yaşatan ilçeler arasında Çan'ı gördüm. 6 aylık görev sürecim içerisinde burada yardımlaşmayı, kardeşliği, saygı sevgiyi gördüm. Samimi insanlar, yardımlaşmayı seven bir kent gördüm. Bu konuda emeği gecen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bülent Öz ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

”Bir Ramazan Bayramında daha hepinizin bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlçemiz Çan dayanışma ve kardeşliğin en üst seviyede hissedildiği bir ilçe. Ramazan Ayı da bu duygularla geçti Çan'da. Ramazan Ayında her sokakta gerçekleştirilen iftar yemekleri ile birlik ve beraberliği görmüş olduk. Bütün birimlerimiz Çan'ımızın gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. Ramazan Ayında maneviyatımızı hissettik. Belediyemiz olarak geleneksel olarak yapılan Ramazan etkinliklerimize yönetim olarak biz de devam ettik. Ramazan etkinliklerinde 7'den 70'e herkesin eğlendiğini düşünüyoruz. Çan halkı büyük bir ilgi gösterdi. Bu yıl farklı bir konsept yaparak cadde etkinliklerimizde faaliyete geçirdik. Halkımız bu vesile ile Ramazan Ayında iyi bir zaman geçirdi, aynı zamanda esnafımızın da ekonomisini iyileştirdiğini düşünüyorum.”

Bayramlaşmanın ardından heyet Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesinde yatan hastalarının yanı sıra Şehit Yasin Bayraktar ve Şehit Halil İbrahim Eriç'in ailelerini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.