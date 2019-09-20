Çan'da spor etkinliklerine büyük ilgi

Bülent Öz'ün belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte ilk defa gerçekleştirilen birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Çan'da spora gösterilen ilgi de büyük oldu. Çan'da gerçekleştirilen spor organizasyonlarında her yaştan toplamda 500'den fazla sporcu katılım gösteriyor.

Avrupa Etkinlik Haftası kapsamında öncelikle ilki gerçekleştirilen Çan Belediyesi Yüzme Yarışlarının ardından futbol turnuvasına da katılım yüksek olmuş, sportmenlik içinde geçen maçların ardından şampiyon olan takıma ödülünü Başkan Öz takdim etmişti.

Bu kez de Çan Akademik Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile organize edilen Sokak Basketbolu turnuvasına da hem sporcuların hem de Çanlı vatandaşların yoğun katılım gösterilmesi Başkan Bülent Öz'ü mutlu etti. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Çan'da gerçekleştirilen etkinliklerde, Yüzme Yarışlarında 70 sporcu, Futbol Turnuvasında 15 takım ile 400 sporcu, Sokak Basketbol Turnuvasına 11 takım ile 50 sporcu katılım gösterdi. Önümüzdeki günlerde Çan'ın Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Dünya Şampiyonu Osman Göçen ile Avrupa ve Dünya Üçüncüsü Feyzullah Aktürk'ün de katılacağı toplamda 40 güreşçi minder güreşi müsabakalarında spor ve sporseverler için mücadele edecek.

Çan Belediyesi olarak düzenlenen her etkinliğe hemşehrileriyle birlikte katılıp izleyen, özellikle gençlerle ve çocuklarla yakından ilgilenen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Sokağa Sahip Çık' sloganıyla gençlerimizin beraber ve eğlenceli vakit geçirmeleri adına Çan Belediyesi olarak düzenlediğimiz basketbol turnuvasının finallerini gerçekleştirdik. Turnuvada emeği geçen Tertip Komitemize, katılım gösteren basketbol sevdalı seyircilerimize ve turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemiz Çan önümüzdeki süreçte daha birçok etkinliğe ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak” diye konuştu.