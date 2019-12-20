Çan'da su kaçakları tamir edilerek Karşıyaka Mahallesine su verildi

Pazartesi sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde su kaçağı çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, kaçağın yüzeye değil de alt yapıya karışmasına rağmen 4 gün boyunca gece gündüz çalışmalarla su kaçağı olan sokakları tespit ederek tamirini gerçekleştirdiler.

Dört gün boyunca ekiplerin başında çalışmaları yerinde takip eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, dün gece sabaha kadar ekiplerin başında çalışanlar ile beraber çalışmaları yerinde inceleyerek sosyal medya hesaplarından da canlı yayın ile hemşerilerini çalışmaların durumu hakkında bilgilendirdi. Ekiplerin hassas dinleme cihazlarıyla Karşıyaka Mahallesindeki ana şebeke su hattındaki 4 farklı sokakta su kaçağı tespit edilerek arızaların tamiratının gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Başkan Bülent Öz, suyun şebekeye verilmesiyle birlikte mağduriyet yaşayan hemşerilerine üzüntülerini dile getirdi ve 4 gün boyunca gece gündüz aralıksız çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.