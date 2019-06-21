Çan'da tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği

Çan'da HSK kararnamesiyle tayini çıkan 1 savcı ve 4 hakim için veda yemeği düzenlendi.

Çan'da görev yapan Savcı Sinem Gökten İstanbul Bakırköy Adliyesine, Hakimler Ali Öztürk ve eşi Cansu Öztürk İstanbul Anadolu Adliyesine Hakim Gözde Karateke Gaziantep Adliyesi'ne, Hakim Mustafa Akgün ise Diyarbakır adliyesine atandı.

Tayinleri çıkan savcı ve hakimlere Çan TKİ sosyal tesislerinde veda yemeği düzenlendi.

Savcı ve hakimler veda yemeğinde helallik istediler.

Tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine; Çan İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz, ,Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan Emniyet Müdür Yardımcı Hasan Nas ,hakim ve savcılar, adliye personeli, avukatlar ile eşleri katıldı.