Çan'da temiz okullara ödül

Çanakkale'nin Çan ilçesinde "okulum temiz" belgesi töreni düzenlendi.

Çan'da toplam 21 okul okulum temiz belgesi almaya hak kazandı. Belge almaya hak kazanan Mesleki Eğitim Merkezi, Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Kurumları, Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi, Çan Anadolu Lisesi, Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Emin Aydın İmama Hatip Ortaokulu, Osman Caneri İlk ve Ortaokulu, Özer İlk ve Ortaokulu, Etili İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Zeynep Bodur Okyay Anaokulu, Çan Anaokulu idarecilerine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından belgeleri verildi. Kaymakam Gürdal, “Tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum” dedi.