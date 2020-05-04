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Çan'da trafik haftası nedeniyle jandarmadan sürücülere anlamlı broşür

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından İlçenin giriş ve çıkış noktalarında “ Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası “ dolayısıyla sürücüler ile yolcular el broşürleriyle bilgilendirildi.


Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralı sayılarını dikkat çeken jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için trafik kurallarına azami riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Jandarma timleri ayrıca trafik kuralları ile ilgili afişleri köylerde vatandaşların görebileceği yerlere asarak vatandaşı bilgilendirme yaptı.

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