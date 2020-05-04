Çan'da trafik haftası nedeniyle jandarmadan sürücülere anlamlı broşür

Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralı sayılarını dikkat çeken jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için trafik kurallarına azami riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Jandarma timleri ayrıca trafik kuralları ile ilgili afişleri köylerde vatandaşların görebileceği yerlere asarak vatandaşı bilgilendirme yaptı.