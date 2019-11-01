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Çan'da trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, çevre yolu yeni hastane kavşağında Biga istikametine giden Davut U. idaresindeki 10 H 505X plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan bisikletli Hasan Kısa'ya çarparak orta refüjden diğer şeride geçti. 112 ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsü Hasan Kısa yapılan tüm müdahalelere karsı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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