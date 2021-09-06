İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çan'da trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Çan - Biga karayolu 12. Kilometresinde Emeşe - Katrancı köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sezai G. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga istikametine giden 17 AAD 448 plakalı motosiklet sürücüsü Sezai G. (35) Emeşe - Katrancı köyleri arasında hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.