Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sanayi köprüsü kavşağında, yaya yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe E.'ye, İlker Ü. sevk ve idaresindeki 17 HZ 265 plakalı araç çarptı. Yaralı Ayşe E. 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.