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Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den, Çan ilçesine seyir halinde olan S. Şentürk sevk ve idaresindeki K 90 23 BK Bulgaristan plakalı Peugeot marka araç, Çekiçler köyü yakınlarında önüne çıkan köpeğe vurmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 5 metrelik yol altındaki bahçeye uçtu. Kaza sonucu sürücü S. Şentürk ve yanında bulunan M. Şentürk yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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