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Çan'da Uluslararası Halk Dansları Festivali coşkusu başlıyor

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde Çan’da Uluslararası Halk Dansları0 Festivali başlıyorÇan Belediyesi’nin katkılarıyla KAHOT olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Truva’nın sesi Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında Çan İlçesine gelen Nepal, Bulgaristan .

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde Çan'da Uluslararası Halk Dansları0 Festivali başlıyor


Çan Belediyesi'nin katkılarıyla KAHOT olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Truva'nın sesi Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında Çan İlçesine gelen Nepal, Bulgaristan . Bosna Hersek, Aydın ve Bursa grupları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret ettiler.


22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00‘da Atatürk Şehir Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşüyle Çan Belediyesi Amfi tiyatrosunda gösteri yapacak gruplar ile görüşen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.


Başkan Öz, ziyarete gelen misafirlere ilçe ile ilgili hediyeler verirken, gelen gruplar da Başkan Öz'e yörelerine ait hediyeler takdim ettiler.

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