İhlas Haber Ajansı

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Çan'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.


Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süren takibi sonucunda Balıkesir'in Gönen ilçesinden Çanakkale'nin Çan ilçesine uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen araç ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Lina'nın da katılımı ile yapılan arama sonucunda araçta metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi. Şüpheli E.S. ve Ö.D, şahıslar Çan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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