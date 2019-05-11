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Çan'da vatandaşlar ve esnaflar iftar verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesi Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve mahalle sakinleri bin kişilik sokak iftarı düzenledi.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve mahalle sakinleri bin kişilik sokak iftarı düzenledi.


İftar yemeğine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Esnaf Odası Başkanı Emin Görgün'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.


Mahalle sakinleri, bu yıl ilkini düzenledikleri iftar programına katılım güzel olduğunu belirterek, bu yıl mahallelerinde yaptıkları iftar yemeği ile mahalle halkı, esnaf ve vatandaşların birlik beraberliğini ve kaynaşmasını sağladıklarını söylediler.

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