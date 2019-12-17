Çan'da Yerli Malı Haftası

Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, bu yıl okullarında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı farklı etkinlikler ile kutladıklarını belirtirken, okul öğrencilerine 4-B sınıfı tarafından meyve dağıtımı yapıldığını ve öğrenciler tarafından sınıfların gezilerek sunum gerçekleştirildiğini anlattı. Anasınıfı öğrencilerinin ise market ziyareti yaparak Türk mallarını incelediğini belirten Erdem, diğer öğrencilerin de sınıflarında günün anlam ve önemine uygun olarak etkinlikler düzenlediğini aktardı.