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Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ilçedeki mevcut park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi ilçedeki mevcut park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.


Park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetleri hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yeşil alanların şehrimizin görünümüne yakışır güzellikte olması için ekiplerimiz oyun alanlarının ve oturma alanlarının yenilenmesi, çevre düzenleme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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