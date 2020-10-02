Çan'da yıkılan hükümet binasına denetleme

Çanakkale'nin Çan ilçesinde emniyet binasıyla hükümet binasının yıkımı, Kaymakam Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından denetlendi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “Kısa bir süre önce ihalesini yaptığımız hükümet binamız ile Emniyet Müdürlüğü binamızın yıkım çalışmaları başladı. Yapılan projeyle birlikte hükümet binamız ve emniyet binamız modern mimarisiyle yeniden inşa edilecek. Proje çalışmaları devam ediyor ve kısa süre içinde ihalesi yapılıp çalışmalara başlanılacak. Hükümet binası önündeki yaklaşık üç dönümlük yer millet bahçesi olarak halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.