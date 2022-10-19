Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi eski hastane sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan İlker A.'ya 17 YK 377 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İlker A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.