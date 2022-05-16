Çan'daki 70 yıllık cezaevi yıkıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan A tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkıldı.

Çan Karşıyaka mahallesine 1952 yılında yapılan ve 70 yıldır Adalet Bakanlığı A tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak faaliyet gösteren cezaevi 2019 yılında fiziki koşulları uygun olmaması, tutuklu sayısının az olması ve personel eksikliği nedeniyle bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Hüküm süren mahkumlar Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmesinin ardından atıl durumda kalan cezaevi binası İl Özel İdare tarafından düzenlenen ihale sonucu yıkımına başlandı. Yıkım işleminin kısa sürede tamamlanacağını belirten ihaleyi alan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Taş, “Yıkımını üstlendiğimiz eski cezaevinin yıkım işlemini kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Çan A tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek içerisinde derslikler, atölyeler, kafeterya, kütüphane, oyun alanları, toplantı ve konferans salonlarının bulunacağı gençlik merkezi yapılması planlanıyor.