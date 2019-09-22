Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlanıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri, Çan Belediye Başkanvekili Ramazan Aydın'ın fotoğraf sergisinin açılışını yapması ile başladı.

Çan ilçesinde İsmail Ergüven'in Çanakkale yöresinden topladığı el emeği ile çalışılan malzemelerin yanı sıra, kendi yaptığı 1945 yıllarında Çan'da kömürü bularak endüstriyelleştiren Adnan Demirci'nin çalışan maketi ile yine Çan'da 1930'lu yıllarda Kazım Ağa olarak tanınan Abalı Kazım'ın at arabasıyla gelin alıcı maketleri sergiye renk kattı. İsmail Ergüven, “Evimin altında yaptığım küçük bir atölyede imkanlarım doğrultusunda ilçemizin değerlerini topluyorum. Şimdiki gençlerimiz eskilerden ninelerimizin, dedelerimizin ne şartlarda çalıştıklarını bilmiyorlar. Benim tarihe merakım ve teknik çalışmam sayesinde bu eserlerimizi Çanımızın düşman işgalinden kurtuluş gününde sergileme fırsatı bulduk. Bu sergimizi tüm gençlerimizin gelip görmesi lazım. Bana da bu fırsatı veren Çan Beleye Başkanımız Bülent Öz'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çan Süt Üreticileri Birliği sergiye katılan Çan halkına gün boyu süt ikramı yaparken, etkinlik halk oyunları gösterileriyle devam etti. 3 gün sürecek etkinliklerin ikinci gününde çocuk şenlikleriyle başlayacak program, yöresel yemek ve el emeği yarışmalarıyla devam edecek. Akşam da Çanakkale Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendireceği türküler ile devam edilecek. Çan'ın kurtuluş günü olan 23 Eylül Pazartesi günü ise resmi kutlama programı yapılacak. Kurtuluş günü kutlamaları akşam pop müzik sanatçısı Simge Sağın konseriyle son bulacak.