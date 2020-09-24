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Çan'ın kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinliklerle kutlandı

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi.


23 Eylül Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Hareketli bir yaşama dikkat çekmek adına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, ÇANBİS Platformu ve bisiklet sevdalısı vatandaşlar Çan Şehir meydanında toplanarak kortej eşliğinde, İlçe merkezinde tur attılar. Bisiklet turunun ardından Kaleseramik sosyal tesislerinde düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

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