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Çanlı Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyünde, emekli Deniz Asb.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyünde, emekli Deniz Asb. Kd. Bçvş. Kıbrıs gazisi İbrahim Emir son yolculuğuna uğurlandı.


Gazi İbrahim Emir, dün akşam Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Emir'in cenazesi bugün Hacılar köyüne getirilerek, evinin önünde köylülerden helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip köy mezarlığına getirildi. Burada Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Gazi İbrahim Emir'in cenazesine Çanakkale Merkez Komutanı Dz. Alb. Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Jandarma Komutanı Jan. Ütğm. Levent Çalış, yakınları ailesi ve köylüler katıldı.

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