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Çanlı öğrencilerden depremzedelere yardım kampanyası

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte İzmir’deki depremzedelere yardım kampanyası düzenledi.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte İzmir'deki depremzedelere yardım kampanyası düzenledi.


Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem düzenlenen yardım kampanyası hakkında yaptığı açıklamada; "'İzmir'de meydana gelen maddi ve manevi büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu zor günlerde depremzedelerimizin yanlarında olduğumuzu bir nebze olsun hissettirebilmek ve öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla okulumuzda bir yardım kampanyası düzenledik. Depremzedelerimizin bu soğuk günlerde ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla toplanan yardımlarla yeni battaniyeler satın aldık ve İzmir'e ulaştırmak üzere yola çıkardık. Emeği geçen tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz'' dedi.

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