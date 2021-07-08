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Çanlı pehlivanlar 660. Kırkpınar Yağlı pehlivan güreşlerine uğurlandı

Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 660.

Kırkpınar Yağlı pehlivan güreşlerine dualarla uğurladı.


Çan Belediyesi Güreş Kulübü 660. Kırkpınar Yağlı pehlivan güreşleri için yola çıkmadan önce Çan sokaklarında davul zurna ile kortej gerçekleştirildi. Korteje Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, Güreş ağaları, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı. Kortej sonrası Atatürk Şehir Meydanında dualar edilerek, pehlivanlar Çan Belediyesi tarafından özel hazırlanan otobüs ile yola çıktı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi Güreş Kulübü Takımı'na tahsis ettiğimiz araç ile Ata sporunun bekçileri pehlivanlarımıza değer veriyoruz. 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Er Meydanında mücadele edecek yiğitlerimizi dualar ile yolcu ederken pehlivanlarımıza olan inancımız sonsuzdur” dedi.

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