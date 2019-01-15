İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çardak Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Projesini hayata geçiriyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, kapalı pazar yeri inşaatı yapımı için çalışmalar başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, kapalı pazar yeri inşaatı yapımı için çalışmalar başladı.


Belediye lojmanlarının yer aldığı alana inşa edilecek kapalı pazar yeri için ekipler metruk halde olan binalarda yıkım işlemlerini sürdürüyor. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, " Belediyemize ait lojmanları yıkılarak yerine kapalı pazar yeri inşa edeceğiz. Beldemizde Perşembe günleri kurulan halk pazarında hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda alış-veriş yapabilmeleri amacıyla pazar yerimizi kapalı bir hale getirmeye başlıyoruz. Böylelikle esnafımız yazın güneşten, kışın kardan, yağmurdan korunmuş olacak. 1200 metrekare kapalı alana sahip bu pazar yerimizde 100 esnafımız hizmet verecek. Önlü arkalı dört sıra pazar satış reyonu yapılacak. Aynı zamanda belediye garajı olarak da kullanılabilecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.