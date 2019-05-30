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Çardak Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor.


Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor. Romatizma hastalarının yoğun ilgi gösterdiği Kum Adasında belediye ekipleri tarafından sahil temizleme ve kum eleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Belde Belediye Başkanı Metin Semerci Kum Adasına gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Semerci, "Çardak halkının ve yerli turistlerin yaz sezonunda uğrak yeri olan kum adasında sahil düzenlemesi ve temizleme çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden romatizma hastalıkları olan vatandaşlarımız da şifa aramak için beldemizi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız burada aileleriyle birlikte piknik yaparak, denize girerek hoş vakit geçiriyor. Bizler yerel yönetimler olarak üzerimize düşen hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

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