Çardak pazarında korona virüs denetimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, ilçe jandarma komutanlığı ve zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs ile mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

Yetkililer, pazar yerinde vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını yerinde incelediler. Çardak Belediyesi tarafından pazar yerinde belirlenen farklı noktalara hijyen standı açılarak esnaf ve belde sakinlerine ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal ve emniyet mensuplarının da katılacağı denetimler Cumartesi günü kurulacak olan halk pazarında da devam edecek.