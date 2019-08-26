Çardak Yağlı Güreşleri'nde protokol krizi

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nin Çardak beldesinde düzenlenen 286. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaşanan protokol krizi güreşlere gölge düşürdü.

Çardak beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde birçok pehlivan er meydanında ter dökerken, protokolde ise herkesi şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı.

Çardak Belediye Başkanı CHP'li Metin Semerci tarafından güreşlere davet edilen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a protokol listesine riayet edilmeden arka sandalyelerde yer gösterildi. İki sandalyenin yan yana getirilerek üç misafirin oturmak zorunda bırakıldığı Çardak yağlı güreşleri protokolünde herkesi şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile bir misafir iki sandalyeyi birleştirerek oturup bir süre güreşleri izledi.

Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ise CHP ile İYİ Partili isimlerle birlikte koltuklarda oturarak önlerinde bulunan sehpalardaki meyvelerden yedi.

Yapılan saygısızlığa tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve AK Parti Çardak Belde Başkanı Rasime Beyaz güreş alanını terk ederken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da yaşanan protokol ayıbına sessiz kalmayarak er meydanından ayrıldı.

Tarihi Çardak güreşlerine yakışmayan görüntüler güreş severler tarafından da şaşkınlıkla izlenirken, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci'nin bu tutumunun yanlış olduğu ve görgü kurallarına uymadığı yorumları yapıldı.