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Çardak'a doğal gaz müjdesi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesine doğal gaz müjdesi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesine doğal gaz müjdesi verildi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Çardak'a doğal gaz geleceğinin müjdesini verdi. Turan yaptığı açıklamada, “Çanakkale'mizin tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz ulaştırmakta kararlıyız. Daha önce Lapseki'nin yüksek gayretleri, meclis kararı, teminat ödemesi gibi adımlar sonucu doğal gaz getirebilmiştik. Lapseki'mizin beldesi, tarih, deniz ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Çardak'ın da bu hattan istifade edebilmesi en büyük amacımızdı. Doğal gazın gelmesi; şehrimizin havasının temiz olmasının ve turizme katkı sunmasının yanında hemşehrilerimizin evlerinde konforlu bir şekilde ısınmasını, soba ve kömür derdinden kurtulmasını sağlayacak. Birlikte süreci yakından takip ettiğimiz Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na, Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'a, Çardak eski Belediye Başkanı Basri Ulaş'a ve şimdiki Belediye Başkanı Metin Semerci'ye, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz'a, kurum yetkililerine, AKSA Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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