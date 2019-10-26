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Çardak'ta doğalgaz talep çalışmaları yürütülüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde doğal gaz dağıtımı için vatandaşların talepleri alınıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde doğal gaz dağıtımı için vatandaşların talepleri alınıyor.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve AKSA Doğalgaz Çanakkale Şubesinde görevli çalışanlarca beldede vatandaşlardan konuyla ilgili imza toplanıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, beldelerde elektrik abone sayısının yüzde 51'i oranında alınan taahhütnameler sonrasında hizmetin aktarılacağı kaydedildi.


Lapseki ilçesinde kullanılmaya başlayan doğalgaz, belde halkında da talep oluşturdu. Kahvehaneleri gezerek vatandaşları bilgilendiren yetkililer doğalgaz yatırımı için vatandaşlardan imza topluyor. Edinilen bilgiye göre Çardak beldesinin de yatırım planı bölgesine alınarak kısa sürede doğalgaza kavuşacağı belirtildi.

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