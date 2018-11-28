Çardak'ta futbol sahasına kurulacak baz istasyonuna tepki

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, futbol sahasına kurulacak olan baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi.

Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde, futbol sahasına kurulacak olan baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi. 2 Eylül 2014 yılında bir GSM operatörü tarafından baz istasyonu yapılmak üzere bölgenin merkezine dökülen betonun etrafında toplanan yaklaşık 200 kişi, inşaatın durdurulması ve uzağa taşınması için eylem yaptı. Toplanan imzalar karşısında iptal edilen baz istasyonu yerine "Çardak Spor Tesisleri" yazılı tabela dikildi. Beldede yaşanan hareketliliğin ardından toplanan onlarca vatandaş yetkililer tarafından tabelanın iptal edilerek, tekrar baz istasyonu kurulacağını öğrenince protesto gösterisi düzenledi. Vatandaşlardan gelen itirazlar sonucunda cihazlar ve teknik ekipmanlar kamyonete yüklenerek götürüldü. Yaşanan olay sonrasında kısa bir açıklama yapan Çardak Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Öztürk, "2014 yılının Eylül ayında da çocuklarımızın spor yaptığı ve vatandaşlarımızın yoğun kullanım alanı olan 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan çamlık alanımıza baz istasyonu kurulmak istendi. O günlerde gerçekleştirdiğimiz imza kampanyası ve halkın sağduyusu ile insan sağlığına zararlı bu proje iptal edildi. Bugün halkın karşı olmasına rağmen ortak yaşam alanımıza ve çocuklarımızı gönderdiğimiz futbol sahasına baz istasyonu kurma girişimi oldu. Biz baz istasyonunun belde dışında daha müsait yere yapılmasını istiyoruz. Burası Çardak halkının ortak yaşam alanı" dedi. Vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na seslenerek futbol sahasına baz istasyonu yapılamaz diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca vatandaşlar baz istasyonunun kurulmaması için yeniden imza kampanyası başlattılar.