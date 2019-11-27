ÇASAKÖDER'den 'Disiplinler Arası Karma Sergisi' beğeni topladı

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği'nin (ÇASAKÖDER) 'Disiplinler Arası Karma Sergisi', Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yer alan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen kokteyl eşliğinde sanatseverler ile buluştu.

Açılışı yapılan sergide, 37 sanatçının farklı dallarda ortaya çıkardığı eserler yer alıyor. Resim, ebru sanatı, tezhip, çini, cam yapımı, ahşap tasarımı, çavdar tasarımı, seramik, taş tasarımı, fotoğraf, çiçek tasarımı makrome, mikro mozaik ve kırk yama gibi her biri birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergi sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Sergi açılışı Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği Dernek Başkanı Ayşegül Demir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz tarafından gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ayşegül Demir açılış konuşmasında, “Sanat Köyü'müzün ilk faaliyetinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Öncelikle şehrimize sonrasında ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünü tüm sanatçı dostlarımıza armağan ediyorum. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Dokuz, gelen misafirler ile birlikte sergiyi gezerek sanatçılardan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Sergi 30 Kasım tarihine kadar Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.