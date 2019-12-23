Çavuşlu göleti su tutmaya hazır hale geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşaat çalışmaları tamamlanan Çavuşlu göletinin su tutmaya hazır hale geldiği açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı son açıklama ile Bayramiç'te inşaat çalışmaları tamamlanan Çavuşlu göletinin su tutmaya hazır hale geldiği müjdesini verdi. Suyun tutulması ile 2020 yılında toplam 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacak. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bayramiç Çavuşlu göletinin hizmete açılması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 362 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.