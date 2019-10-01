Çavuşlu Göletinde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Cavuşlu Göleti inşaatında yüzde 85 fizikî gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşması için içme suyu tesisleri, içme suyu havzalarını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak adına evsel atık su arıtma tesisleri inşa etmeye ve tarımsal sulamanın en etkin ve verimli şekilde yaygınlaştırılması için sulama yatırımları yapmaya devam ediyor. Ayrıca, direkt yada dolaylı gerçekleştirilen hidroelektrik santrallerle (HES) 2003 yılında 26 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 2019 yılı haziran ayı itibariyle 99 milyar kilovatsaate yükseltildi. Böylelikle kaynaklar içinde HES'ler 1. sırayı aldı ve son 16 yılda 4 bin 856 adet taşkın koruma tesisini tamamlanarak, arazilerin ve yerleşim alanlarının taşkınlardan en az zararla etkilenmesini sağlandı.

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri, bu çerçevede Çanakkale'ye yaptığı yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çanakkale'de son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda çalışmaları devam eden Çanakkale Bayramiç Cavuşlu Göleti inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gölet inşaatında dolusavak kazısı ve gövde sıyırma kazısı tamamlandığını belirterek, gövde dolgu imalatlarının devam ettiğini açıkladı. Aydın, temelden yüksekliği 28,65 metre olan Çanakkale Bayramiç Çavuşlu Göleti'nin tamamlanmasıyla, depolanacak 1,52 milyon metreküp su ile 2 bin 970 dekarlık tarım alanın cazibe ile sulamasının sağlanacağının altını çizerek, gölet ve sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 320 bin 680 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.