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Çeltik hasat töreni yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Çınarköprü köyünde Ziraat Odası tarafından çeltik hasadı töreni düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çınarköprü köyünde Ziraat Odası tarafından çeltik hasadı töreni düzenlendi.


Çiftçi Taner Kömürcü'ye ait 400 dönümlük çeltik tarlasında düzenlenen törende Biga Kaymakamı Mustafa Can, biçerdöverle çeltik biçerek hasadı başlattı. Hasada, Kaymakam Mustafa Can, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Genel Sekreteri Arif Ödül, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Daire amirleri ile çiftçiler katıldı. Kaymakam Mustafa Can burada yaptığı açıklamada,"Biga ilçemizde çeltik hasadına bugün itibari ile başladık. Öncelikle tüm çeltik ekimi ile uğraşan çiftçilerimize hayırlı bol bereketli ürünler diliyoruz. İlçemizde 59 köyümüzde 873 çeltik üreticimiz mevcut. Bu sene havaların yağışlı ve iyi gitmesiyle barajlarımızın doluluk oranı ile de doğru orantılı bir şekilde yaklaşık 80 bin dönüm arazide çeltik ekimi yapıldı. Arazilerimizden de yaklaşık 70 bin ton ürün bekliyoruz. Bu da 235 milyon 634 liraya yakın bir paranın ilçemize gireceği anlamına gelir. Umarım çiftçilerimizin fiyat açısından da memnun olacakları bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

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