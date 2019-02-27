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Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin eğitimler sürüyor

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce uygulanan çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin eğitim çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim verildi.


Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Çevre Mühendisi Sultan Özbakır tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi ve uygulamalarının yanı sıra, Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ayrı toplanması projesi, Ambalaj Atıklarının ve Tıbbi Atıkların Yönetimi Projesi ve bu kapsamda kent merkezinde ve havzadaki uygulamalar hakkında bilgiler verildi.


Özbakır, Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen atık pil ve atık yağların ayrı toplanması çalışmalarına yönelik de bilgiler verdi. Atık pil ve atık yağların zararları, neden ayrı toplanması gerektiği gibi konulara da sunumunda yer veren Özbakır, kentte yapılan sivrisinek ve karasinek mücadelesi, kent merkezinde uygulanan çöp toplama sistemi gibi konuları da öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, 2018 yılında da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan Mavi Bayrak Projesi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

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