Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir cezaevi firarisi, saklandığı evde kaçmaya çalışırken yakalandı.

Önceki gün Biga ilçesine bağlı Akköprü köyünde, hakkında “Adam Öldürme, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Nitelikli Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma, Basit Yaralama” suçlarından yakalama kararı bulunan ve hükümlü olduğu Çanakkale Çan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden K.U. için operasyon başlatıldı. 11 Ekim saat sabah 07:00 sıralarında 2 Jandarma Asayiş Timi, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi, 1 JASAT ve 1 patlayıcı madde arama köpeği, 1 uyuşturucu madde arama köpeği ile Biga ilçe merkezi, Akköprü ve Geyikkırı köylerinde üç ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda K.U. isimli şahıs saklandığı evden kaçmaya çalışırken yakalandı. 3 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 22.25 kilogram kubar esrar, 1 adet esrar içme aparatı ve 10 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak; K.U. ve M.D. isimli şahıslar Biga ilçesinde, firari olarak aranan bir diğer isim F.G. isimli kadın ise yapılan operasyon sonucunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.U. ve M.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, F.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.