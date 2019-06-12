ÇGC'de yeni yönetim belli oldu

ÇGC'de Başkan Yardımcılığına Kerem İriç, Genel Sekreterliğe Burak Akay, Saymanlığa Gürkan Düzenli, Üyeliğe Ogün İnal getirildi.

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) yeni yönetim kurulu belli oldu. Üyelerin desteğiyle güven tazeleyip yeniden başkanlık görevine seçilen ÇGC Başkanı Hafize Akıncı, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda cemiyetin yeni yönetimi şekillendi.

Buna göre Akıncı başkanlığındaki ÇGC'nin Başkan Yardımcılığına Kerem İriç, Genel Sekreterliğe Burak Akay, Saymanlığa Gürkan Düzenli, Üyeliğe Ogün İnal getirildi. Başkan Hafize Akıncı, yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunurken, önümüzdeki süreçle ilgili çalışma takvimi hazırlamaya bu hafta başlayacaklarını kaydetti.