CHP Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde Çanakkale’de CHP’den milletvekili seçilen İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı.
14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde Çanakkale'de CHP'den milletvekili seçilen İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Çanakkale'den seçilen CHP milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav'dan aldı. Mazbata töreninde partililer de hazır bulundu.
Milletvekilleri Güneşhan ve Ceylan, mazbatalarını aldıktan sonra adliye önünde kendilerini bekleyen partililerle bir araya geldi.