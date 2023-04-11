CHP lideri Kılıçdaroğlu Çanakkale'de iftara katıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Millet İftarı'na katıldı.

Millet Buluşmaları çerçevesinde bugün Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler ve Kültür Binası açılışı ile Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktıktan sonra akşam Çanakkale Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesinde düzenlenen Millet İftarı'na katıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları, partililer eşlik etti. İftar alanına gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla tokalaştı. İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarın ardından vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim sorunumuz, eğer bir gencimiz işsizse, iş bulamıyorsa, siyasetin görevi o sorunu çözmektir. Dolayısıyla biz bunları yaptığımız zaman daha hoşgörülü, dayanışma kültürü gelişmiş, acıları paylaşan, sevinçleri paylaşan güzel bir toplumu inşa etmiş oluruz. Eğer bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Eğer bir aile elektrik borcunu ödeyemedi diye karanlıkta kalıyorsa bilelim ki bütün aileler karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü büyütmek, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmak zorundayız. Sizlerden bunu istiyorum. Sakın ola ki 14 Mayıs'ta 'Benim işim, yoğun sandığa gitmeyeyim' demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Tek istediğim bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Defalarca söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gittiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Acıları anlatmak mümkün değil. O acıları ancak depremi yaşayan kişiler bilebilirler. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz hep beraber. Toplum olarak hepimizin yüreği orada attı. Acaba bir kişi daha kurtulabilir mi diye hepimiz dualar ettik. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü gösterdik. Şimdi Allah nasip eder, iktidar olduğumuzu da göreceksiniz, onların yıkılan evlerini, yıkılan dükkanlarını, yıkılan ahırlarını hepsini sıfırdan yeni yapacağız. Bir kuruş bile almadan hepsini kendilerine teslim edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, yarın Adıyaman'a gideceğini ve depremzedelerle buluşacağını aktararak, "Milletin iradesine güveniyorum, ferasetine güveniyorum. Hep birlikte sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, ahlaklı bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.