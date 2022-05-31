İhlas Haber Ajansı

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CHP'li belediye başkanına gözaltı

CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 7 kişi rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 7 kişi rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı.


Çan Cumhuriyet Başsavcılığına Ö.E. adlı kişinin şikâyeti üzerine Belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı, zimmete para geçirildiği ve görevli memurların görevlerini kötüye kullanıp irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U., Belediye Maliye Hizmetler Müdürü A.Y ve firma çalışanı R.A rüşvet irtikap ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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