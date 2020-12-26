CHP'li meclis üyelerinden oy çıkmayan ilçelere ötekileştirme

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından İl Genel Meclisi'ne yeniden görüşülmek üzere iade edilen 2021 Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nın CHP'li üyelerin oylarıyla aynen kabul edilmesine AK Parti teşkilatından tepki geldi.

Vali Aktaş tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen 2021 Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nın CHP'li üyelerin oylarıyla aynen kabul edilmesine tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas “Daha önce grubumuzun ret oyu verdiği 2021 Yılı Performans Programı'ndaki adaletsiz dağıtımın düzeltilmesini beklerken, daha vahim bir durum ile karşı karşıya kaldık. CHP, seçimde kaybettiği ilçelere bir kez daha en düşük payı reva görerek adeta intikam aldı. Yaşanan tablo, hizmeti engelleyen bu zihniyetin iktidar olunca nasıl davranacağının resmidir. Şüphesiz hemşehrilerimiz ilk yerel seçimde bu üzücü durumu sandıkta takdir edecektir” dedi.

Çanakkale İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz da yaptığı açıklamada Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın iade gerekçelerinde belirttiği hususların göz ardı edilerek Performans Programı'ndaki adaletsizliğin kapsamının daha da genişletildiğini kaydetti. Korkmaz, “Bütçe tekniğine uygun olmayan, hiçbir somut veri, bilgi ve belgeye dayandırılmayan, yapılacak işlerin afaki olarak ifade edilmesinden öteye geçmeyen bir bütçe ve performans programı önümüze getirildi. Bundan önceki yıllarda, AK Parti Grubu'nun İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemlerde Bütçe ve Performans Programı bütün siyasi partilerle görüşülerek uyum içerisinde hazırlanmıştır. Ancak sırf kanundan doğan yetkimizi kullanacağız diye, sırf kendi egomuzu tatmin etmek uğruna, kendimizi ispat etme gayretine girip bütçe yapma tekniğine uygun olmayan yollara tevessül ederek tabiri caizse fincancı dükkanına giren fil gibi her şeyin yerle yeksan edilmesine göz yumamazdık. Bu sebeple Çanakkale İl Genel Meclisi AK Parti Grubu olarak ilçeler arasında adaletsiz dağıtım yapıldığını gördüğümüz Çanakkale İl Özel İdaremizin 2021 Yılı Bütçesi'ne ve 2021 Yılı Performans Programı'na ret oyu verdik” diye konuştu.