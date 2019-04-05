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Cinayet zanlısı tutuklandı

Çanakkale’de bir kişiyi silahla öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de bir kişiyi silahla öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi'nde 1 Nisan günü evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Halil Göçmen'i silahla öldüren cinayet zanlısı Ö.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülerek gözaltına alınan Z.K ile K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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