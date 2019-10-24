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Çocuk tiyatroları 17 Burda'da devam ediyor

Çanakkalelileri ve bölge halkını ilklerle buluşturan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli oyunlarla ağırlamaya devam ediyor.


Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Sahne 17'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ‘Macera Peşinde' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


Çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

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