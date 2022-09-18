Çocuklar festivalin tadını çıkardı

Festivalin üçüncü gününde çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle festivalin tadını çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde düzenlenen “Troya Kültür Yolu Festivali”nde çocuklar için tiyatrodan atölyeye, film gösteriminden sahne şovlarına kadar birçok farklı etkinlik düzenleniyor. Festival çerçevesinde çocuklar, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde “Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor” etkinliklerinde çocuklar, ebru ve hat yazım atölyelerine katıldılar. Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nde ise Tülin Kozikoğlu ve Murat Kalkavan minik okurları ile buluşarak bir çizim ve hikâye atölyesi gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ise çocuklar “Küçük Prenses” oyununu izledi.

Troya Atı Açık Hava Sahnesi'nde sevilen çizgi filmlerinden “Rafadan Tayfa”nın sahne şovu “Grup Rafadan” çocuklarla buluştu. Yüzlerce çocuk gösteriyi heyecanla izledi.