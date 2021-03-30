Çocuklar, jandarma ekipleriyle fidan dikti

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Muratlar İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte 21-26 Mart Orman Haftası'nda ‘Fidan hayattır, orman gelecek' sloganıyla fidan dikim gerçekleştirdi.

Çocuklara ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda eğitimler veren ekipler, etkinlik sonunda; çocuk dergisi, boyama kitabı ve boya kalemi gibi çeşitli hediyeler dağıttılar.