ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinden 5 bin çupra yavrusu denize bırakıldı

Etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve akademisyenler katıldı.

Konuyla ilgili Dekan V. Prof. Dr. Murat Yıldırım, başta balık popülasyonları olmak üzere birçok sucul canlıların popülasyonlarının gerek dünyada gerekse Türkiye'de azalma eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek, “ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü öğretim üyelerinin çalışmaları ile popülasyon miktarı azalan balık türlerinin kuluçkahanelerde yetiştirilerek denizlere bırakılması suretiyle baskı altında bulunan balık türlerinin popülasyonlarını artırmaya çalışılıyoruz. Burada yaptığımız farkındalık çalışmaları umarım bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarımız da farklı türlerde devam ederek birçok türün denizlerde artırılması yoluna gidilecek” dedi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise Türkiye'de 30 yıl önceye göre elde edilen balık miktarının %40 oranında azalmış durumda olduğunun altını çizerek, balık stoklarının azaldığını ve bu konuda herkesin bir şeyler yapması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Umur Önal, “Balık yetiştiriciliği bu azalmaya karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye 600 bin ton balık üretiliyor. Toplam bunun yaklaşık % 40'ı balık yetiştiriciliği ile elde ediliyor. Biz de bu kapsamda doğal popülasyonları desteklemek amacıyla ticari değeri yüksek olan çupra balığını laboratuvarlarımızda ürettik ve yaklaşık 5 bin balığı denize saldık. Bu üniversitemizde geleneksel bir hale dönüşmeye başladı. Amacımız hem baskı altında olan balık popülasyonunu artırmak hem de toplumsal bir farkındalık oluşturmak” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat emeği geçen herkese teşekkür ederek, denize bırakılan yavru balık sayının her yıl artarak devam etmesini diledi. Balık yavrularının denize salınması işleminden sonra Rektör Murat, Canlı Kaynaklar Üretim Tesisini gezerek bilgi aldı.