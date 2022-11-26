ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme töreni gerçekleşti

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin önlük giyme törenine, Çanakkale Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İlgi Tosun, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, ÇOMÜ'lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Diş Hekimliği Fakültesi'nin tanıtım filminin izlenmesi ve ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti.

ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Tosun, ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her zaman kaliteyi, başarıyı ve insani değerleri ön planda tutmayı ve alanın en iyisi olarak çalışmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Her yıl olduğu gibi yeni umutlarla başladığımız yeni eğitim öğretim yılında siz değerli öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum. Fakültemizde hepimiz gurur duyabileceğimiz ortak başarı için siz sevgili öğrencilerimizin başarısı için çalışıyoruz. Bunun için fakültemizde özveriyle çalışan akademisyenlerimize ve idari personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 22 Kasım 1908'de ilk Diş Hekimliği Fakültesinin açılması kararı alınmış ve Cumhuriyetin ilanından sonra bu fakülte İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adını almıştır. Bundan dolayı bizlerde beyaz önlük giydirme törenini bu hafta içerisinde yapmaya gayret ettik. Başarının tesadüflerin değil çalışmanın sonucunda olduğunu inanıyorum” dedi.

Birlikte yürüyeceğimiz bu yolculukta aynı çatı altında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. İlgi Tosun, öğrencilere başarılar diledi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise, önlük giyecek öğrenciler için bu anın unutulmayacak anlardan biri olduğunu belirterek, Çanakkale Ruhunun her bir öğrencide yaşatılması ve o ruhla çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bugün gençlerimizin, çocuklarımızın yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, özellikle Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü yeniden kutluyorum. Ayrıca bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Küresel bir sağlık problemi olan Covid-19 pandemisi yaşadık. Türkiye'de tamamı ile tek pandemi hastanesi olan üniversite hastanesi ÇOMÜ Hastanesi oldu. Sağlık emekçilerimiz çok büyük bir özveri ile çalıştı. Bu bağlamda bütün sağlık camiasını tebrik ediyorum. Bu dönemde şunu da gördük ki devletimiz en zor zamanda maddi, manevi bütün imkânlar ile çok büyük katkılarda bulundu.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, öğrencilere başarılar dileyerek, akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ mezunu olduğunu, Çanakkale'den vazgeçemediğini ve yıllar sonra bu şehre Milletvekili olarak mezun olduğu okulun kürsüsünde konuşmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Binlerce şehidin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerinin olduğu, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı bu şehirde eğitim alırken bir taraftan da tarihi, kültürü öğrenmeyi ve doğal güzellikleri görmeyi ihmal etmeyin. Bugün beyaz önlüklerinizi giyecek, bir sorumluluk alacaksınız ve Türkiye'nin dört bir köşesinde Çanakkale sevdalısı, işini hakkıyla yapan binlerce öğrencimiz olacak. Hepinizin yolu açık olsun” diye konuştu.

Tören, protokolün öğrencilere önlük giydirmesinin ardından öğrenci yemininin okunması ve pilav ikramı ile son buldu.